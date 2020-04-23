В УФАС рассказали, почему в Петербурге подорожали имбирь и лимоны

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Никаких заговоров представителей розницы нет.

Цена повысилась по совершенно логичным причинам. Граждане массово ринулись покупать лимоны и имбирь, думая, что эти продукты спасут от коронавируса. Магазины оказались не готовы к такому спросу, поэтому произошли изменения в поставках, в следствие чего, случилось повышение цен. Спрос попросту оказался выше предложения. Об этом рассказал руководитель городского управления УФАС Вадим Владимиров, сообщают РИА новости.

Следовательно, когда пик популярности этих товаров спадет, цены придут в норму. Примечательно, что снижение стоимости уже фиксируется в магазинах.

Также, лимон и имбирь не входят в список продуктов первой необходимости, поэтому госконтроль за их ценами не ведется. Но из-за недавнего резкого увеличения цен, все же была организована проверка продуктовых ритейлеров, так как была получена информация, что стоимость могла быть завышена искусственно. Речь шла о имбире, лимонах и чесноке. Проверка не показала никаких нарушений в ценообразовании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне скупают имбирь и чеснок из-за коронавируса.