Россияне скупают имбирь и чеснок из-за коронавируса

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Повышенный спрос наблюдается и на лимоны.

Популярность этих товаров обусловлена желанием жителей РФ защититься от коронавирусной инфекции, которая сейчас активно распространяется по стране. Неудивительно, что спрос увеличился почти в два раз, если брать для сравнения данные за такой же период времени, но в прошлом году.

Данные о повышении спроса предоставила IT-компания «Платформа ОФД», которая ежедневно обрабатывает миллионы фискальных чеков, выбивающихся по кассам по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

Объем продаж имбиря повысился на 136%. Средний чек составил 81 рубль за покупку. Что на 71% выше, чем в прошлом году.

Чеснок начали покупать еще больше. Продажи увеличились на 166%, средний чек за покупку продемонстрировал значение в 49 рублей. Данная цифра на 59% больше, чем в прошлом году.

Различные сетевые магазины сообщают, что спрос действительно увеличился на фоне COVID-19.

ВОЗ, в свою очередь заявила, что в качестве профилактики употреблять эти продукты, конечно, можно, но при лечении вируса, их полезные свойства помочь, увы, не смогут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала чем, кроме имбиря и чеснока, можно укреплять иммунитет.