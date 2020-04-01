Врач рассказала чем, кроме имбиря и чеснока, можно укреплять иммунитет

Врач-диетолог Маргарита Королева назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета.

Она отметила, что необязательно зацикливаться именно на этих продуктах. Можно заменить их продуктами с высоким содержанием цинка, который известен своими противовирусными свойствами, сообщает «Вечерняя Москва».

Цинк отлично усваивается с орехами, мясом и зерновыми. То есть с теми продуктами, в составе которых есть достаточное количество витамина А. Он есть в нерафинированных маслах.

Кроме того, врач посоветовала пить как можно больше жидкости, потому что это способствует естественной детоксикации организма и не забывать про витамин С, в большом количестве содержащийся в овощах, фруктах. Отдельное внимание стоит уделить квашенной капусте, так как она является прекрасным пробиотиком для кишечника, от которого на 80 процентов зависит качество иммунной системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-гомеопат напомнил, что в русской традиции существует дешевое растение, которое считается панацеей от любых заболеваний – это чеснок. Однако от новой инфекции он защитить не сможет. Михаил Лущик рассказал, что зараженного коронавирусом смогут излечить только в медучреждениях. Не смотря на это, по словам врача, необходимо самостоятельно стараться укреплять своей иммунитет.