Петербурженка предстанет перед судом за укус полицейского

Девушка не только кусалась, но также ударила представителя власти.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Колпинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданки, укусивший сотрудника правоохранительных органов.

По предварительным данным, обвиняемую хотел задержать инспектор взвода ДПС ГИБДД 11 февраля. Чтобы избежать этого, девушка укусила полицейского за руку, а по другой ударила его. Отмечается, что представителю власти было больно, но вред здоровью причинен не был. Тем не менее, поступок расценен как насилие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, укусивший полицейского, предстанет перед судом. Неоднократно судимый мужчина в ноябре 2019 года, находясь в медицинском учреждении, всячески выражал пренебрежительное отношение к сотрудники правоохранительных органов