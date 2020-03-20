Петербуржец, укусивший полицейского, предстанет перед судом

Петербуржец, укусивший полицейского, предстанет перед судом
Суд рассмотрит дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мужчина был в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно 20 марта. Обо всем сообщили в прокуратуре Василеостровского района Петербурга. Неоднократно судимый мужчина в ноябре 2019 года, находясь в медицинском учреждении, всячески выражал пренебрежительное отношение к сотрудники правоохранительных органов. В момент задержания агрессор укусил полицейского за палец и ударил его в область колена.

В отношении пьяного мужчины возбудили уголовное дело, теперь ему предстоит предстать перед судом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дебошир укусил полицейского в поезде за палец. По версии правоохранителей 38-летний гражданин, будучи сильно пьян, начал активно дебоширить и матерится.

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