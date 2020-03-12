Дебошир укусил полицейского в поезде за палец

Дебошир укусил полицейского в поезде за палец
Все произошло в поезде. Фото: pixabay

Сотрудники ленинградского следственного отдела транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в применении грубой физической силы по отношению к представителю власти.

Все произошло в вагоне поезда, следовавшего по маршруту Москва-Мурманск. По версии правоохранителей 38-летний гражданин, будучи сильно пьян, начал активно дебоширить и матерится.

На место событий позвали полицейских, однако хулигану это не понравилось. В итоге он решил укусить за палец правоохранителя.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Шотмана домашний кот едва не сварился заживо на батарее.

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