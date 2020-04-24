Власти Чехии разрешили гражданам выезжать за границу

Власти Чехии разрешили гражданам выезжать за границу
Флаг Чехии. Фото: Pixabay

Правительство Чехии отменило введенное ранее ограничение на выезд из страны, направленное на предотвращение распространения COVID-19.

С пятницы, 24 апреля, в стране разрешается свободное перемещение местных жителей по улицам. Ранее в стране действовали меры, в рамках которых граждане могли ходить только на работу, в магазины и аптеку, сообщает РИА Новости.

По словам главы чешского Минзрава Адама Войтеха, сейчас людям разрешено собираться в общественных местах в группы до десяти человек.

Гражданам Чехии также разрешили выезжать за рубеж, в том числе и в отпуск. На принятие такого решения повлияла хорошая эпидемиологическая ситуация внутри страны. Напомним, что запрет на свободное передвижение в Чехии был введен в начале марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чешский президент предложил открыть страну через год из-за COVID-19.

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