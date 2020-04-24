В Петербург возвращаются похолодание и осадки

В Петербург возвращаются похолодание и осадки
В городе пройдут небольшие осадки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погоду в Петербурге определит кружащий над акваторией Баренцева моря циклон. В пятницу, 24 апреля, городе будет облачно и прохладно.

Ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус написал в своем Facebook-аккаунте, что циклон с Баренцева моря вплотную подобрался к Северной столице и принес с собой похолодание, небольшие осадки и облачную с прояснениями погоду.

Как сообщает синоптик, в Петербурге температура воздуха за окном составит всего +5…+7 градусов, а в Ленобласти будет немного теплее — до +4…+9 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России пообещали теплый май. В Петербурге, Псковской и Новгородской областях прогнозируется +15-20 градусов днем и +6-11 градусов по ночам.

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