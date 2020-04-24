На Стойкости мужчина пырнул ножом юного студента

В Кировском районе Петербурга конфликт между 51-летним мужчиной и 18-летним юношей закончился резней. Молодой человек в тяжелом состоянии.

Согласно данным ГУ МВД по Петербургу, все произошло вечером 23 апреля. Полиция получила сообщение от охранника общежития на улице Стойкости. Он рассказал, что к нему на проходную пришел раненый юноша.

Наряд полиции установил на месте, что инцидент произошел около дома №38 по улице Стойкости. Неизвестный ударил ножом в грудь юноши и скрылся.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что между участниками произошедшего возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого мужчина напал на пострадавшего с ножом.

Юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец убил собутыльника в заброшенном здании на Обуховской Обороны.