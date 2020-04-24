Петербуржец убил собутыльника в заброшенном здании на Обуховской Обороны

Петербуржец убил собутыльника в заброшенном здании на Обуховской Обороны
Очередное убийство произошло на почве пьянства. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга задержан подозреваемый в убийстве мужчины в заброшенном здании.

Как сообщили в gazeta.spb.ru в главке МВД по городу, вечером в четверг, 23 апреля, в полицию сообщили о ножевом ранении в заброшенном здании на проспекте Обуховской Обороны.

Прибыв на место происшествия полиция нашла труп 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями на теле.

Через несколько часов стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого, который находился рядом с местом происшествия.

Установлено, что мужчины распивали алкоголь на первом этаже здания. Между ними завязалась ссора, которую злоумышленник решил закончить ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах труп пожилого мужчины больше месяца гнил в квартире. По словам соседей, погибший второй месяц не выходил из дома.

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