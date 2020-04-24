Водитель «ВАЗ» сбил женщину и троих детей во Всеволжском районе

Водитель &#171;ВАЗ&#187; сбил женщину и троих детей во Всеволжском районе
Водитель задержан росгвардейцами. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан водитель «ВАЗ-2114». По предварительным данным, он похитил топливо с АЗС, а затем сбил женщину и троих детей.

В четверг, 23 апреля, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что на заправочной станции на Колтушском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. Выяснилось, что причиной этого стало хищение топлива. Один из автомобилистов заправил свой «ВАЗ-2114» и уехал, не заплатив.

Обнаружить машину удалось недалеко от АЗС. Автомобиль находился около пешеходного перехода на Колтушском шоссе.

«Водитель, пытаясь скрыться после хищения топлива, сбил переходивших дорогу женщину и ее троих малолетних детей», — уточнили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилист задержан. Пострадавшие госпитализированы. Женщина и дети получили травмы различной степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лавриках водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

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