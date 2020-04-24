Разнорабочие открыли стрельбу по мужчине и иномарке в Парголово

Разнорабочие открыли стрельбу по мужчине и иномарке в Парголово
Полицейские изъяли у подозреваемых травматические пистолеты. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители задержали участников конфликта со стрельбой в Парголово.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, все произошло накануне ночью, 23 апреля, на улице Федора Абрамова в Парголово. Там произошел конфликт, в ходе которого неизвестный несколько раз выстрелил в 48-летнего мужчину из травматического оружия. Его госпитализировали.

Позже в полицию обратился 29-летний владелец автомобиля Mercedes-Benz МL и сообщил, что неизвестный открыл стрельбу по его иномарке из «травмата».

Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались двое разнорабочих из управляющих компаний. Стражи порядка изъяли у каждого из них травматические пистолеты.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленников отпустили под обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранца госпитализировали после ночной стрельбы на Федорова Абрамова.

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