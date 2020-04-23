Иностранца госпитализировали после ночной стрельбы на Федорова Абрамова

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 23 апреля произошла стрельба. Одному из участников конфликта после потребовалась медицинская помощь.

В полицию около 1:30 поступило сообщение о выстрелах у дома 4 по улице Федора Абрамова. Правоохранители установили, что между гражданами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них пустил в ход травматический пистолет. Он несколько раз выстрелил и, судя по всему, попал в оппонента.

«В результате инцидента был госпитализирован гражданин одного из закавказских государств 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стрелок скрылся с места происшествия. Полиция принимает меры по его розыску и задержанию. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе мужчина открыл стрельбу в помещении универсама.