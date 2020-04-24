Житель Выборга открыл стрельбу из автомата и сам сдался полиции

В Выборге правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганской стрельбы из салона автомобиля.

По информации ГУ МВД по региону, днем 23 апреля в полицию сообщили о стрельбе. По словам заявителя, неизвестный мужчина ехал из деревни Перово в Выборг на «Форд Фокусе» и стрелял из салона.

Правоохранители проверили автомобиль и установили, что владельцем является 68-летний местный житель. Мужчину нашли по адресу проживания, а у него во дворе обнаружили указанную иномарку.

Задержанный автовладелец пояснил, что из салона стрелял не он, а его 28-летний знакомый. Никто не пострадал.

Позже стрелок сам пришел в дежурную часть и сдал свое охолощенное оружие.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разнорабочие открыли стрельбу по мужчине и иномарке в Парголово.