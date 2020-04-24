Узбека задержали за убийство в гаражном кооперативе на Обуховской Обороны

В Петербурге задержали 26-летнего гражданина Узбекистана. Его подозревают в убийстве соотечественника на территории гаражного кооператива на проспекте Обуховской Обороны.

По версии следствия, убийство произошло 23 апреля 2020 года. Мужчины находились в ремонтном боксе в гаражном кооперативе. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил 35-летнего соотечественника ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга 51-летео мужчину подозревают в нападении на 18-летнего юношу. Полиция полагает, что он ударил его ножом в грудь и скрылся.