Рецидивист хранил боеприпасы в заброшенном здании в Петергофе

Рецидивист хранил боеприпасы в заброшенном здании в Петергофе
Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржца осудили за совершение кражи из припаркованного авто и хранение боеприпасов к автомату Калашникова в заброшенном здании.

Как сообщает городская прокуратура, суд признал местного жителя виновным по статьям о краже и незаконном хранении боеприпасов.

Суд установил, что обвиняемый похитил вещи на 7 тысяч рублей из припаркованного на Эрлеровском бульваре авто. Он же до июня прошлого года прятал боеприпасы к автомату Калашникова в разрушенном здании на улице Озерковой.

При избрании приговора суд учел прошлое мужчины, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта арестовали за хранение боеприпасов в Петербурге. 33-летний гражданин Таджикистана был задержан по делу о содействии террористической деятельности.

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