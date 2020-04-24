Рецидивист хранил боеприпасы в заброшенном здании в Петергофе

Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржца осудили за совершение кражи из припаркованного авто и хранение боеприпасов к автомату Калашникова в заброшенном здании.

Как сообщает городская прокуратура, суд признал местного жителя виновным по статьям о краже и незаконном хранении боеприпасов.

Суд установил, что обвиняемый похитил вещи на 7 тысяч рублей из припаркованного на Эрлеровском бульваре авто. Он же до июня прошлого года прятал боеприпасы к автомату Калашникова в разрушенном здании на улице Озерковой.

При избрании приговора суд учел прошлое мужчины, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта арестовали за хранение боеприпасов в Петербурге. 33-летний гражданин Таджикистана был задержан по делу о содействии террористической деятельности.