Режим самоизоляции по коронавирусу в России отменят не позже июня

Тем не менее, оптимистические прогнозы - не повод расслабляться и пренебрегать мерами санитарной безопасности. Фото: pixabay.com

Тем не менее, оптимистические прогнозы - не повод расслабляться и пренебрегать мерами санитарной безопасности. Фото: pixabay.com

Сейчас российские власти всеми силами пытаются оставить людей дома, чтобы разгрузить систему здравоохранения и добиться выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.

Дело в том, что чем быстрее удастся взять под контроль заболеваемость COVID-19, тем больше вероятность скорого снятия ограничительных мер и возвращения к обычной жизни. По данным телеканала «Дождь», полученным из близкого к оперативному штабу источнику, сегодняшняя тенденция показывает, что режим самоизоляции для большинства регионов отменят не позже июня.

По графикам, несмотря на периодические скачки по количеству зараженных, в целом отмечается снижение распространения коронавируса. Поэтому оптимистические прогнозы предсказывают постепенное ослабление ограничений в некоторых регионах уже после майских праздников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова наблюдается рост заболевших: за сутки — 253 человека.