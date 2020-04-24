В Петербурге выявили 253 новых случая коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердили 253 новых случая коронавируса. Общее число зараженных по предварительным данным превышает 2,7 тыс.

Всего в России за последние сутки выявлено 5 тыс. 849 новых зараженных. Количество заболевших с начала пандемии приближается к 70 тыс. Болезнь подтвердили у 68 тыс. 622 человек. Коронавирус обнаружен в 85 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 утром в пятницу, 24 апреля.

За сутки зарегистрировано 60 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов достигло 615.

Выздоровели еще 677 человек, всего — 5 тыс. 568.

В оперативном штабе отмечают, что у порядка 46,1% новых зараженных не было клинических проявлений коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 8 тыс. 778 человек прошли обследование на коронавирус нового типа.