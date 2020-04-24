Почти 9 тысяч человек за сутки сдали тесты на коронавирус в Петербурге

За последние сутки в Петербурге 8 тыс. 778 человек прошли обследование на коронавирус нового типа. Об этом сообщает городская администрация во вторник, 24 апреля.

На карантине в Петербурге остаются 3 тыс. 328 человек. Из них 60 размещены в обсерваторе, 577 пребывают на самоизоляции, 2 тыс. 691 — контактные.

О прибытии из другой страны за сутки сообщили девять человек. Служба экстренных вызовов 112 приняла 698 обращений по вопросам, связанным с коронавируса, единая региональная информационно-справочная служба 122 — 1 тыс. 340 вызовов.

Заявки на помощь волонтеров оставили 471 раз. Всего на портале #мывместе зарегистрировано 3 тыс. 655 человек, аккредитацию из них прошли 2 тыс. 399. С 27 марта они выполнили почти десять тысяч заявок. Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами.

Выдача продуктовых наборов продолжается. Школьники и ученики средних профессиональных учреждений получили 531 тыс. из 550, детсадовцы — 370 тыс. из 540 тыс., ученики образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием — 4 тыс. 169 из 4 тыс. 445.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга оштрафовали за отказ проходить обследование на коронавирус.