Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа 27 апреля. Причиной этого стала разводка моста через реку Свирь в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобильный транспорт не сможет проехать по участку трассы с 8.50 до 10.50 утра в понедельник, 27 апреля. В это время представители ОАО «РЖД» будут производить технологическую разводку моста через реку Свирь, расположенного у города Лодейное Поле.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщили в пресс-службе.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по трассе М-10 временно ограничат. Ограничения будут действовать с 20 по 27 апреля на 652 километре автодороги М-10 в Тосненском районе.