Ростуризм предложил ввести многократные визы для иностранных туристов

Зачастую именно проблемы с оформлением виз, являются решающими в выборе мест для путешествий. Получить разрешение на въезд в Россию гражданам других стран не так просто.

Из-за коронавирусной инфекции закрылись границы, поток туристов не предвидится в ближайшие месяцы, а экономика теряет из-за этого огромные деньги. Когда пандемия пойдет на спад, необходимо упростить условия для путешествий в Россию, чтобы увеличить туристический поток.

Одним из предложений Ростуризма является ввод многократных виз. По ним иностранные туристы смогут посещать Россию в течение 5 лет. Также, будет упрощено и оформление документа, визу можно будет получить в течение 3 дней. Об этом сообщает РБК.

Помимо этого, многократной предлагают сделать и электронную визу, сроком на 90-120 дней. В случае разрешения оформления документа за 3 месяца до путешествия, туристы смогут заранее планировать свои поездки, а также бронировать номера в отелях и покупать билеты на более выгодных условиях. Данные меры позволят повысить привлекательность России, как объекта для выгодных и доступных путешествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ростуризме рассказали о возобновлении поездки за границу.