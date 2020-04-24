В Петербурге для части автовладельцев может быть отменен транспортный налог

В случае поддержки инициативы, в закон «О налоговых льготах» внесут дополнение.

Речь идет об отмене оплаты транспортного налога для тех жителей Северной столицы, которые являются собственниками места для своего транспорта в подземном или многоэтажном паркинге. Стоит отметить, что льгота будет распространяться только на один автомобиль (мощность мотора должна быть не более 150 лошадиных сил) или другой вид транспорта гражданина — мотоцикл или скутер. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

Обсуждение законопроекта состоялось сегодня, 24 апреля, на заседании комитета по законодательству парламента города на Неве. Идея вызвала одобрение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме отказались отменять транспортный налог в России. Счетная палата не согласилась с тем, что налог не является эффективным.