Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет

Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет
Лионель Месси. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия. Рейтинг подготовило британское издание FourFourTwo.

В список вошли футболисты, которые выходили на поле с 1994 года. Именно в этот год вышел первый номер издания.

«Не просто бомбардир, не просто создатель моментов и не просто распасовщик и дриблер мирового класса. Он — все вышеперечисленное и даже больше», — отмечает FourFourTwo.

Второе место занял португальский форвард и игрок итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Третьим стал французский футболист Зинедин Зидан.

В рейтинг также вошли Тьерри Анри, Хави, Андрес Иньеста, Паоло Мальдини, Роберто Баджо, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Райан Гиггз, Кака, Уэйн Руни, Луиш Фигу, Габриэль Батистута, Эрик Кантона, Лука Модрич, Серхио Бускетс, Рауль, Пол Скоулз, Ромарио, Серхио Рамос и Джанлуиджи Буффон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Испании. Деньги он передал Народной партии Мадрида. Помимо этого, он вместе с другими футболистами «Барселоны» отказался от 70% зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет