В Ленобласти перевернулась «Газель» с хлебом

Водитель и хлебобулочные изделия не пострадали.

Происшествие случилось сегодня днем, 24 апреля, в деревне Новополье в Ломоносовском районе. Фотографии с лежащим в кювете на крыше большегрузом опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина, находящийся за рулем транспортного средства, по всей видимости, не справился с управлением на крутом повороте. Точные причины аварии неизвестны.

Водитель не пострадал и смог выбраться из «Газели». На фотографии можно заметить, что на помощь ему прибыл коллега, который помог загрузить выпавший хлеб уже в свой большегруз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП в Ленобласти с тремя маленькими детьми возбуждено уголовное дело. Водитель совершил наезд на 4 пешеходов. Все они были направлены в больницу с различными травмами. Нарушителя ПДД задержали.