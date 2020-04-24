После ДТП в Ленобласти с тремя маленькими детьми возбуждено уголовное дело

После ДТП в Ленобласти с тремя маленькими детьми возбуждено уголовное дело
Водитель задержан росгвардейцами. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

По факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Водитель «ВАЗ» сбил четырех пешеходов: женщину и троих детей.

Авария произошла вечером 23 апреля на 35-м километре автодороги «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск». По предварительным данным, водитель «ВАЗ» нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешеходов. В аварии пострадали 34-летняя женщина и трое детей: 7-летняя девочка и мальчики 8 и 3 лет.

«Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем автомобиля находился мужчина 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Водитель задержан.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, перед тем как совершить наезд на пешеходов водитель «ВАЗ» похитил топливо на АЗС на Колтушском шоссе.

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После ДТП в Ленобласти с тремя маленькими детьми возбуждено уголовное дело
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