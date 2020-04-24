В Петербурге ККИ составил 28 протоколов во время коронавирусного рейда

За неделю в Петербурге составлено 28 протоколов об административных правонарушениях и выявлено более 200 потенциальных нарушителей. Соблюдение антикоронавирусных мер проверили сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Работу, несмотря на запреты и предупреждения, продолжили магазин игрушек на улице Котина, парикмахерские на Ланском шоссе и улице Матюшенко, несколько общепитов на улицах Ленсовета, Матюшенко, Кораблестроителей и на Васильевском острове.

«На улице Ленсовета пренебрегли мерами безопасности сразу несколько торговых точек по реализации канцтоваров, товаров для рукоделия, электронных парогенераторов», — сообщили в пресс-службе ККИ.

В комитете подчеркнули, что большинство предпринимателей, с которыми была проведена разъяснительная работа, требования соблюли: устранили нарушения или прекратили торговлю.

В ходе рейда также были выявлены незаконные точки продажи овощей и рыбы. В отношении нелегальных торговцев составлено 45 административных протоколов. Их также уличили в грубых нарушения правил поведения в условиях пандемии. Торговля велась «с земли», близ транспортных объектов и без средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 620 нарушителей мер по противодействию коронавирусу.