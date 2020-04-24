Леонид Кулаков станет новым главой Комитета имущественных отношений Петербурга

Леонид Кулаков станет новым главой Комитета имущественных отношений Петербурга
Леонид Кулаков. Фото: gov.spb.ru

Нынешний председатель городского Комитета имущественных отношений (КИО) Валерий Калугин покинет этот пост. Ему на замену придет Леонид Кулаков.

Он вступит в новую должность с понедельника, 27 апреля. По распоряжению правительства Северной столицы Калугин перейдет на пост замглавы администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ранее, с февраля 2020 года заместителем руководителя администрации главы города был Леонид Кулаков.

Отметим, что до назначения в администрацию губернатора Кулаков в течение двух лет, с февраля 2018 года по январь 2020-го являлся председателем комитета по строительству Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава клиники акушерства и гинекологии Первого СПбГМУ имени Павлова, профессор Виталий Беженарь стал главным акушером Северной столицы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет имущественных отношений леонид кулаков назначения санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Радимов доставил продукты пожилым петербуржцам
Петербург получит 200 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников
Из Петербурга выдворили похитителя «невесты»
Начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников
Увеличенное пособие по безработице в Петербурге получают почти 8 тысяч человек
Школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля
Леонид Кулаков станет новым главой Комитета имущественных отношений Петербурга
VK Fest в 2020 году пройдет онлайн