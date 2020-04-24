Леонид Кулаков станет новым главой Комитета имущественных отношений Петербурга

Нынешний председатель городского Комитета имущественных отношений (КИО) Валерий Калугин покинет этот пост. Ему на замену придет Леонид Кулаков.

Он вступит в новую должность с понедельника, 27 апреля. По распоряжению правительства Северной столицы Калугин перейдет на пост замглавы администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ранее, с февраля 2020 года заместителем руководителя администрации главы города был Леонид Кулаков.

Отметим, что до назначения в администрацию губернатора Кулаков в течение двух лет, с февраля 2018 года по январь 2020-го являлся председателем комитета по строительству Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава клиники акушерства и гинекологии Первого СПбГМУ имени Павлова, профессор Виталий Беженарь стал главным акушером Северной столицы.