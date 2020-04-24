Увеличенное пособие по безработице в Петербурге получают почти 8 тысяч человек

Граждане очень нуждаются в финансовой поддержке в этот непростой период. Фото: pixabay.com

Граждане очень нуждаются в финансовой поддержке в этот непростой период. Фото: pixabay.com

Речь идет о максимальном размере пособия, на которое могут претендовать жители Северной столицы, потерявшие работу с 1 марта 2020 года.

Сумма месячного начисляемого пособия в данный момент составляет 12130 рублей. Повышенное пособие безработные смогут получать в течение трех месяцев с апреля по июнь. Данная мера социальной помощи была принята в связи с эпидемией коронавируса, которая многих лишила работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент, из 21980 граждан находящихся без работы, увеличенное пособие получают 7859 человек.

Встать на учет в службу занятости сейчас возможно только дистанционно. Для этого можно перейти по нескольким сайтам — портал «Работа в России» www.trudvsem.ru и Служба занятости населения r21.spb.ru.

Стоит отметить, что безработные с несовершеннолетними детьми могут претендовать на дополнительную выплату в размере трех тысяч рублей на каждого юного петербуржца. Мера продлится также в течение трех месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за коронавируса число безработных может увеличиться до 70 тысяч.