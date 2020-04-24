Петербургский метрополитен в 2019 году перевез 762 миллиона пассажиров

Петербургский метрополитен в 2019 году перевез 762 миллиона пассажиров
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Это выше показателя 2018 года почти на 19,5 миллионов человек.

ГУП «Петербургский метрополитен» сегодня, 24 апреля, подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Расстояние пройденное вагонами поездов метро составило порядка 236 миллионов километров. Также, свою работу на линиях начали 12 новых составов поездов с разным количеством вагонов. Из них половина шестивагонных и половина восьмивагонных.

Также, снизилось и количество закупаемого оборудования у иностранных поставщиков. Доля отечественных товаров составила в 2019 году 92%. Большая часть была закуплена у организаций, находящихся в Северной столице.

Помимо этого, в 2019 году открылось целых три новых станции на «фиолетовой» ветке: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Начало свою работу и электродепо «Южное». Все это поспособствовало налаживанию работы транспорта в городе и удовлетворению пассажиров, которые так долго ждали открытия этих станций на юге города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен закупит 56 новых вагонов в 2020 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП "Петербургский метрополитен" итоги года пассажиры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число погибших от коронавируса в США превысило 50 тысяч
СПЧ хочет ослабления режима самоизоляции на майские праздники
Вузы Петербурга не планируют завершать учебный год досрочно
Татьяна Буланова вернулась домой из больницы
Голикова рассказала об усталости россиян от ограничительных мер по COVID-19
В РПЦ объяснили, почему в храме Минобороны есть изображение Путина
Пожилые петербуржцы могут уезжать на дачи для соблюдения самоизоляции
Петербургский метрополитен в 2019 году перевез 762 миллиона пассажиров