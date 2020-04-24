Петербургский метрополитен в 2019 году перевез 762 миллиона пассажиров

Это выше показателя 2018 года почти на 19,5 миллионов человек.

ГУП «Петербургский метрополитен» сегодня, 24 апреля, подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Расстояние пройденное вагонами поездов метро составило порядка 236 миллионов километров. Также, свою работу на линиях начали 12 новых составов поездов с разным количеством вагонов. Из них половина шестивагонных и половина восьмивагонных.

Также, снизилось и количество закупаемого оборудования у иностранных поставщиков. Доля отечественных товаров составила в 2019 году 92%. Большая часть была закуплена у организаций, находящихся в Северной столице.

Помимо этого, в 2019 году открылось целых три новых станции на «фиолетовой» ветке: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Начало свою работу и электродепо «Южное». Все это поспособствовало налаживанию работы транспорта в городе и удовлетворению пассажиров, которые так долго ждали открытия этих станций на юге города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен закупит 56 новых вагонов в 2020 году.