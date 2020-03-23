Петербургский метрополитен закупит 56 новых вагонов в 2020 году

В текущем году подземка Северной столицы получит дополнительное оснащение в виде 56 новых вагонов с асинхронным тяговым приводом.

О том, что СПб ГУП «Петербургский метрополитен» приобретет новые вагоны, в понедельник, 23 марта, сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин на совещании правительства Петербурга. Он отметил, что предприятие уже заключило контракт на поставку с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

На сегодняшний день ОЭВРЗ уже ведет работу с метрополитеном по четырем другим соглашениям. В общей сложности, организация предоставит городскому предприятию 428 вагонов метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пассажиравтотранс» намерен приобрести в 2020 году 30 новых автобусов. На эти цели выделено более 530 миллионов рублей.