Петербургский метрополитен закупит 56 новых вагонов в 2020 году

Петербургский метрополитен закупит 56 новых вагонов в 2020 году
В общей сложности ОЭВРЗ поставит "Петербургскому метрополитену" 428 вагонов. Фото: Baltphoto

В текущем году подземка Северной столицы получит дополнительное оснащение в виде 56 новых вагонов с асинхронным тяговым приводом.

О том, что СПб ГУП «Петербургский метрополитен» приобретет новые вагоны, в понедельник, 23 марта, сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин на совещании правительства Петербурга. Он отметил, что предприятие уже заключило контракт на поставку с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

На сегодняшний день ОЭВРЗ уже ведет работу с метрополитеном по четырем другим соглашениям. В общей сложности, организация предоставит городскому предприятию 428 вагонов метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пассажиравтотранс» намерен приобрести в 2020 году 30 новых автобусов. На эти цели выделено более 530 миллионов рублей.

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ГУП "Петербургский метрополитен" закупка санкт-петербург
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