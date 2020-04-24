На КАД в результате аварии столкнулось несколько машин

На КАД в результате аварии столкнулось несколько машин
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших пока нет.

ДТП произошло вечером, 24 апреля, на внешней стороне кольцевой автодороги у съезда в Мурино.

Фотографии с места происшествия опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Он сообщил, что всего в аварии поучаствовало 6 автомобилей. На кадрах отчетливо видно, что больше всех пострадал автомобиль «Жигули». Он врезался в «Рендж Ровер». Передняя часть отечественной машины эту встречу пережила весьма неудачно. Также, рядом на аварийке стояли и 4 других автомобиля.

Причина массового ДТП неизвестна. Также, непонятно, пострадал ли кто-то.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП в Ленобласти с тремя маленькими детьми возбуждено уголовное дело. Водитель нарушил ПДД и совершил наезд на пешеходов. Его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

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