В России перестанут продавать самый дешевый автомобиль в мире

Машины все еще продают, но это последние экземпляры. Фото: www.bajaj-rus.ru

Машины все еще продают, но это последние экземпляры. Фото: www.bajaj-rus.ru

Речь идет о квадрацикл Qute, который стоит минимум 337 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщили на сайте столичного дилера «Ист Вест Моторс». В Россия перестанут продавать квадрациклы, который многие журналисты прозвали самым дешевым автомобилем в мире. Транспортное средство все еще можно найти на сайте – оно стоит 337 тысяч рублей, а полная версия – 390 тысяч. Скорее всего, это последние экземпляры.

Напоминаем, что машина может развивать скорость 70 километров в час, ее грузоподъёмность – 225 килограммов. В 2016 году обладателями такие средств стали более ста россиян. В основном их покупают для доставщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России открылся автосалон по продаже новых советских машин. Владелец машин решился на открытие салона несмотря на кризис и непростую экономическую ситуацию. Он считает, что коллекционеры все равно будут заинтересованы а покупке.