В России открылся автосалон по продаже новых советских машин

Машины в идеальном состоянии. Фото: скриншот видео на Youtube

Машины в идеальном состоянии. Фото: скриншот видео на Youtube

Организовать продажу раритетных автомобилей решил бизнесмен из Рязани. Коллекцию советских транспортных средств он собирал приличное количество времени.

Владелец машин решился на открытие салона несмотря на кризис и непростую экономическую ситуацию. Он считает, что коллекционеры все равно будут заинтересованы а покупке. Об этом сообщает «Российская газета».

На видеохостинге Youtube было опубликовано видео, где проводилось некое представление автомобилей. Их количестве действительно впечатляет. В ассортименте представлены «Жигули», «Москвичи», «Волги». Среди советских представителей автопрома можно заметить и иностранные автомобили, являющихся раритетом.

Примечательно, что все машины абсолютно новые и исправные. Самая минимальная обнаруженная цена на экземпляр из коллекции составляет 500 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы автомобили, которые реже всего покупают в России.