Названы автомобили, которые реже всего покупают в России

Названы автомобили, которые реже всего покупают в России
Всего за первый квартал 2020 года было куплено более 268 тысяч новых автомобилей. Фото: Baltphoto

Структуры ГИБДД составили статистику, которая показывает какие автомобили пользуются наибольшим спросом в России, а какие, наоборот, непопулярны среди россиян.

Так, наиболее популярными автомобилями в России стали модели «Лада», Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, Nissan. Они лидируют по продажам уже несколько лет.

Самой непопулярной маркой на российском рынке является Aston Martin, выяснили эксперты. За первый квартал 2020 года россияне не купили ни одной машины британского бренда. При этом всего в этот период было куплено более 268 тысяч новых автомобилей.

В антирейтинг также попали люксовые модели Ferrari, Tesla, Maserati и Lamborghini.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России растут цены на автомобили, несмотря на падение спроса. В России стоимость автомобилей поднялась на 2-5% с начала 2020 года.

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