Состоялось крупнейшее обновление технологии Wi-Fi

Данное расширение диапазонов крупнейшее с 1989 года. Фото: Pixabay

Данное расширение диапазонов крупнейшее с 1989 года. Фото: Pixabay

Открыт новый диапазон частот — 6 ГГц.

Данное решение было принято Федеральной комиссией по связи США.

Крупнейшее обновление позволить улучшить работу беспроводного интернета. Это особенно важно в нынешних эпидемиологических условиях.

До последнего времени, все роутеры работали в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Но из-за огромного количества устройств, работающих на данных частотах, нередко возникали проблемы с качественным обеспечением интернета. Порой, связь просто терялась. Об этом сообщает The Verge.

Внедрение нового диапазона позволить увеличить возможный охват пространства для маршрутизаторов, благодаря чему сигналы не будут мешать друг другу.

Запланировано, что поддержку обновленной технологии устройства смогут получить уже к концу текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили, что использовать общественный Wi-Fi небезопасно.