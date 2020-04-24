Мужчину, который украл невесту в Тихвине, выдворили из России

В отношении него также возбудили уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось 22 числа на улице Тельмана, в полицию позвонил мужчина. Он заявил, что его сестру похитили трое граждан в масках. Она посадили девушку в «Мазду» черного цвета и увезли ее в неизвестном направлении.

Злоумышленника задержали по горячим следам в Тихвине, им оказался 28-летний приезжий. Девушка была вместе с ним, с ней все в порядке. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело из-за хулиганства, в процессе выяснилось, что он находился в России незаконно. Суд принял решение о принудительно выдворении мужчины, его машину направили в центр временного содержания для иностранцев для дальнейшего выдворения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похищенную в Петербурге девушку нашли в Ленобласти.