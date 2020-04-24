Аршавин думает, что «Зенит» нуждается в Кокорине

Футболист убежден, что лучше бы клубу продать Азмуна и вернуть Кокорина.

Об этом стало известно 24 апреля. Обо всем экс-футболист Андрей Аршавин рассказал в эфире «Матч ТВ». Он заявил, что если итальянский клуб «Наполи» захочет купить Сердара Азману, то нужно соглашаться и возвращать Александра Кокорина. Аршавин убежден, что россиянин ничем не уступает иранскому игроку.

Напоминаем, что Кокорин, который сейчас выступает за «Сочи», заявлял, что есть несколько предложений от иностранных клубов. Он уточнял, что пока не знает, как поступить. Тем временем Артем Дзюба не раз говорил, что Кокорину нужно ехать за границу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак заявил, что Кокорин хочет играть в «Зените». «Саша хочет играть в нашей команде. Я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России», — объяснил тренер.