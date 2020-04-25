Водитель Lada, уходя от погони, врезался в столб на Народного Ополчения

Водитель Lada, уходя от погони, врезался в столб на Народного Ополчения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП. Дорожный инцидент произошел 25 апреля на перекрестке проспектов Народного Ополчения и Маршала Жукова.

По словам очевидцев, водитель Lada пытался уйти от сотрудников ППС, но врезался в столб.

«Гранта пытались уехать от сотрудников ППС, при повороте направо на перекрёстке Народного Ополчения и Маршала Жукова, водитель не справился с управлением и влетел в столб. Водителя скрутили», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Водитель «ВАЗ» сбил четырех пешеходов: женщину и троих детей.

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