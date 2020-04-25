В Тосненском районе горел дом

В Тосненском районе горел дом
Сообщение о пожаре поступило в 02:15. Фото: Pixabay

В ночь на 25 апреля в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что возгорание произошло в поселке Бабино. Сообщение о пожаре поступило в 02:15.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела обстановка дома в СНТ «Кабельщик». Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 03:23. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.

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