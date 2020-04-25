Петербуржцы выходят на улицу: индекс самоизоляции с утра составил 3,9 балла

Петербуржцы выходят на улицу: индекс самоизоляции с утра составил 3,9 балла
Индекс самоизоляции в Петербурге. Фото: Яндекс

В Северной столице индекс самоизоляции постепенно снижается, все больше горожан не соблюдают меры предосторожности.

Так, в субботу, 25 апреля, к 9:30 утра соответствующий индекс составил 3,9 балла из 5. Согласно данным «Яндекса», в Москве данный показатель выше – 4,1 балла.

Коронавирус продолжает набирать обороты, в городе ежедневно обновляются данные в числе зараженных новым вирусом. Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, чтобы предотвратить распространение новой инфекции COVID-19, а также использовать индивидуальные средства защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в петербургском аэропорту Пулково отменили более десяти рейсов. Россия приостановила все международные перелеты. Исключение касается вывозных рейсов за гражданами Российской Федерации. Такие меры принимаются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

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