В Пулково в субботу отменили 14 рейсов

В Пулково в субботу отменили 14 рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково продолжается отмена рейсов. Сегодня самолеты не полетят по 14 направлениям.

Так, в субботу, 25 апреля, рейсы отменили авиакомпании Red Wings, Smartavia, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Россия». Согласно данным онлайн табло, воздушные судна не полетят в Сочи, Архангельск, Самару, Краснодар, Москву, Симферополь, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск. Несмотря на это, полеты в ряд российских городов все же состоятся.

Напомним, что Россия приостановила все международные перелеты. Исключение касается вывозных рейсов за гражданами РФ. Соответствующие меры связаны с падением спроса на внутренние рейсы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг в петербургском аэропорту отменили 17 рейсов. В основном изменения коснулись авиарейсов по внутренним маршрутам.

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