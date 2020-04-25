В Пушкинском районе трое вынесли из магазина телевизоры, выпрямитель, постельное белье и алкоголь

В Пушкинском районе трое вынесли из магазина телевизоры, выпрямитель, постельное белье и алкоголь
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пушкинском районе Петербурга трое неизвестных похитили товары из супермаркета. Полицейские начали розыск.

Обо всем стало известно в пятницу, 24 апреля. В отдел полиции обратился инспектор супермаркета с заявлением о том, что ночью в магазине по Московскому шоссе сработала сигнализация эвакуационного выхода.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Правоохранители выяснили, что трое неизвестных похитили выпрямитель, три телевизора, три комплекта постельного белья, один рюкзак, и около 38 наборов с винным напитком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве таксист избил девушку, потому что не смог считать её QR-код. Пострадавшая зафиксировала ушибы в медицинском учреждении.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти происшествия Пушкинский район
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