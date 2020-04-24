В Москве таксист избил девушку, потому что не смог считать её QR-код

В Бибирево между таксистом и пассажиркой разгорелась драка из-за того, что водитель не смог считать QR-код на пропуске девушки.

Инцидент произошел в пятницу, 24 апреля. Сотрудник «Яндекс.Такси» и пассажирка вместе обратились в правоохранительные органы, обвиняя друг друга в нанесенных телесных повреждениях. Пострадавшая также зафиксировала ушибы в медицинском учреждении.

Отметим, что жители столицы не могут пользоваться услугами такси без наличия специального пропуска, который водители обязаны проверить перед началом поездки. Почему у водителя не получилось считать QR-код, предоставленный пассажиркой, и как это могло привести к драке, выяснят правоохранители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге служба «Яндекс.Такси» готова бесплатно доставить доноров к центру сдачи крови.