«Яндекс.Такси» бесплатно довезет доноров до центров сдачи крови в Петербурге

&#171;Яндекс.Такси&#187; бесплатно довезет доноров до центров сдачи крови в Петербурге
Горожане смогут бесплатно доехать до центров сдачи крови и обратно. Фото: pixabay

Петербуржцы, которые хотят стать донорами крови смогут бесплатно доехать до центров сдачи крови и обратно. Горожан отвезут на «Яндекс.Такси».

Данная инициатива является частью проекта компании Яндекс «Помощь рядом», которая реализуется совместно с ассоциацией DonorSearch.org.

Поездку петербуржцы смогут оплатить с помощью промокода, который можно получить в донорском центре. Для этого необходимо записаться на процедуру сдачи крови на сайте сообщества доноров.

Для заказа машины в приложении «Яндекс. Такси» в разделе скидки нужно ввести промокод. Это следует сделать перед тем, как вызвать машину.

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