Во Фрунзенском районе запустили производство антисептиков в трех видах

Во Фрунзенском районе Северной столицы запустили производство антисептиков. Промышленники разработали дезинфицирующие средства трех видов.
Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. Производство проинспектировал глава Фрунзенского района Константин Серов. По его словам, в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации коммунальщики найдут применение продукции при уборке города.
Как сообщили на официальном сайте Администрации города, производство будет выпускать «ударный» антисептик для дезинфекции больших площадей, техники и фасадов домов, «облегченный», не вызывающий аллергии, и антисептик для рук.
Производством дезинфицирующих средств занимается компания «Ингри». Продукцию выпускают на площадке Обуховского завода строительных материалов в промышленной зоне «Обухово-2».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском вокзале продезинфицировали все помещения.