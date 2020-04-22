Во Фрунзенском районе запустили производство антисептиков в трех видах

Во Фрунзенском районе запустили производство антисептиков в трех видах
Промышленники разработали дезинфицирующие средства трех видов. Фото: gov.spb.ru

Во Фрунзенском районе Северной столицы запустили производство антисептиков. Промышленники разработали дезинфицирующие средства трех видов.

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. Производство проинспектировал глава Фрунзенского района Константин Серов. По его словам, в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации коммунальщики найдут применение продукции при уборке города.

Как сообщили на официальном сайте Администрации города, производство будет выпускать «ударный» антисептик для дезинфекции больших площадей, техники и фасадов домов, «облегченный», не вызывающий аллергии, и антисептик для рук.

Производством дезинфицирующих средств занимается компания «Ингри». Продукцию выпускают на площадке Обуховского завода строительных материалов в промышленной зоне «Обухово-2».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском вокзале продезинфицировали все помещения.

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