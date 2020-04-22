На Балтийском вокзале продезинфицировали все помещения

На Балтийском вокзале продезинфицировали все помещения
Для обработки помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Фото: ozd.rzd.ru

Все помещения Балтийского вокзала в Петербурге обработали активными дезинфицирующими средствами, которые безопасны для людей и животных.

Работу провели специалисты Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ по городу. Сегодня, 22 апреля, они обработали все пассажирские, служебные и предназначенные для персонала зоны Балтийского вокзала.

Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, план по дезинфекции всех ж/д вокзалов города уже составлен и на май.

Накануне, 21 апреля, специалисты провели полную дезинфекцию на Витебском вокзале. Сегодня вечером подобным образом обработают и Ладожский вокзал.

Используемые средства безопасны для людей и животных. Фото: ozd.rzd.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты провели полную дезинфекцию помещений на Московском вокзале в Петербурге, направленную на борьбу с COVID-19.

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