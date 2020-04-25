На Стачек задержали мужчин, хранивших 300 гр наркотика в квартире

В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотического средства «мефедрон».

Как сообщили в главке МВД в Петербурге, в четверг, 23 апреля, около дома №81/3 по проспекту Стачек задержаны двое 36-летних мужчин. Дома у одного из них нашли почти 300 гр мефедрона. Было открыто уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

При себе у второго задержанного были два свертка по полграмма с тем же наркотиком. Полиция возбудила еще одно дело по статье о незаконном сбыте, хранении или распространении наркотиков.

Первого мужчину задержали, второго отпустили под подписку о невыезде.

Правоохранители устанавливают возможность дополнительных эпизодов преступной деятельности, источника приобретения мефедрона и других соучастников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пятерых наркоторговцев осудили на 49 лет.