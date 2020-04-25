Для пенсионеров и дачников предложили ввести пропуска

В СПЧ предлагают создать дополнительные пропуска для проезда на дачи. Фото: pixabay.com

В СПЧ предлагают создать дополнительные пропуска для проезда на дачи. Фото: pixabay.com

В Совете по правам человека (СПЧ) выступили с предложением ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых россиян и дополнительные разрешения для поездок на дачу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на зампреда СПЧ Ирину Киркору, такое предложение подразумевает не отмену режима самоизоляции, а его смягчение. Гражданам хотят предоставить возможность съездить на садовые участки, чтобы они могли «посадить картошку, морковь».

В СПЧ предлагают создать дополнительные пропуска для проезда к своим участкам. Граждане, у которых нет своих автомобилей для поездки на дачу, должны использовать специальный алгоритм для проезда на общественном транспорте.

Ирина Киркора объяснила, что что пропуск, который предлагается ввести, будет содержать информацию о маршруте. Далее власти смогут спрогнозировать время, в которое можно будет выехать, чтобы не создавать поток в одно время.

Зампред считает, что такой подход позволит минимизировать социальные контакты в общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цифровые рабочие пропуска в регионах будут предоставляться только на 24 часа.