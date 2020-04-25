Жителя Киришей обвинили в развращении 8-летней девочки

Жителя Киришей обвинили в развращении 8-летней девочки
Мужчину, которого обвинили в разврате девочки, отпустили. Фото: Pixabay

В Киришах местный житель заявил на работающего электриком мужчину, что он домогался до его восьмилетней дочери.

Киришская полиция получила заявление от 33-летнего мужчины. По его словам, 23-летний электрик ремонтировал электропроводку в его квартире в одном из домов на улице Строителей. Он заявляет, что в течение шести месяцев в прошлом году молодой человек неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Опросив электрика, сотрудники правоохранительных органов, судя по всему, не нашли веских доказательств обвинения, и отпустили молодого человека.

Материалы проверят в Следственном комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан тату-мастер, подозреваемый в развращении школьницы.

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