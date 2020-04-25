Жители Купчино остались без горячей воды и отопления

Во Фрунзенском районе Петербурга отключили горячую воду и отопление в жилых домах в субботу, 25 апреля.

Как сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», причиной этому послужил небольшой дефект на трубах теплообеспечения. В предприятии рассказали, что подачу тепла восстановят вечером, примерно в 22.00.

Все дело в том, что накануне около дома №40 на улице Олеко Дундича проводилась замена труб. Утром 25 апреля специалисты запустили систему, однако при диагностике выяснилось, на одной из труб стенка слишком утончена. Поэтому в «Теплосети» было принято решение о замене дефектного участка.

По информации «Мойки78», тепло пропало в 12 жилых домах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта по улице Жукова временно остановят из-за ремонта теплосетей. Движение будет закрыто в период с 24 апреля по 11 мая, а затем с 26 мая по 14 сентября.